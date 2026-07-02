ERNST STILL HOPES TO GET NEW FARM BILL PASSED

WITH AROUND 185 DAYS LEFT IN HER LAST TERM IN THE U.S. SENATE, JONI ERNST SAYS SHE’S FOCUSED ON GETTING A FARM BILL TO THE PRESIDENT’S DESK.
ERNST IS A MEMBER OF THE SENATE AG COMMITTEE.
JONIFARM1 OC……..HELP OUR RANCHERS.” :17
FOR THE PAST THREE YEARS, CONGRESS HAS BEEN UNABLE TO AGREE A NEW FARM BILL.
THE SENATE AG COMMITTEE’S CHAIRMAN HAS UNVEILED A PROPOSAL THAT DOES NOT INCLUDE SOME ELEMENTS THAT WERE IN THE FARM BILL PACKAGE THAT PASSED THE HOUSE IN MAY — LIKE LANGUAGE TO OVERRIDE A CALIFORNIA LAW THAT RESTRICTS THE SALE OF SOME PORK PRODUCTS IN THAT STATE.
JONIFARM2 OC……..AND THAT’S IOWA.” ;18
ARKANSAS SENATOR JOHN BOOZMAN SAYS HE’S NOT CONFIDENT THAT FARM BILL WOULD PASS THE SENATE IF THAT PROVISION IS INCLUDED.
ERNST IS SUGGESTING ANOTHER AG-RELATED ISSUE WILL BE RESOLVED OUTSIDE OF THE FARM BILL DEBATE.
A PROPOSAL TO ALLOW E-15 TO BE SOLD YEAR-ROUND IS INCLUDED PRESIDENT TRUMP’S RECENT REQUEST FOR MORE MONEY FOR THE MILITARY.
JONIFARM3 OC…….E-15 DONE.” ;23
ERNST ANNOUNCED LAST SEPTEMBER THAT SHE WOULD NOT SEEK A THIRD TERM IN THE U.S. SENATE AND HER 12 YEAR TENURE WILL END ON JANUARY 2ND.
Radio Iowa