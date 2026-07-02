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ERNST STILL HOPES TO GET NEW FARM BILL PASSED

By
Woody Gottburg
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WITH AROUND 185 DAYS LEFT IN HER LAST TERM IN THE U.S. SENATE, JONI ERNST SAYS SHE’S FOCUSED ON GETTING A FARM BILL TO THE PRESIDENT’S DESK.

ERNST IS A MEMBER OF THE SENATE AG COMMITTEE.

JONIFARM1 OC……..HELP OUR RANCHERS.” :17

FOR THE PAST THREE YEARS, CONGRESS HAS BEEN UNABLE TO AGREE A NEW FARM BILL.

THE SENATE AG COMMITTEE’S CHAIRMAN HAS UNVEILED A PROPOSAL THAT DOES NOT INCLUDE SOME ELEMENTS THAT WERE IN THE FARM BILL PACKAGE THAT PASSED THE HOUSE IN MAY — LIKE LANGUAGE TO OVERRIDE A CALIFORNIA LAW THAT RESTRICTS THE SALE OF SOME PORK PRODUCTS IN THAT STATE.

JONIFARM2 OC……..AND THAT’S IOWA.” ;18

ARKANSAS SENATOR JOHN BOOZMAN SAYS HE’S NOT CONFIDENT THAT FARM BILL WOULD PASS THE SENATE IF THAT PROVISION IS INCLUDED.

ERNST IS SUGGESTING ANOTHER AG-RELATED ISSUE WILL BE RESOLVED OUTSIDE OF THE FARM BILL DEBATE.

A PROPOSAL TO ALLOW E-15 TO BE SOLD YEAR-ROUND IS INCLUDED PRESIDENT TRUMP’S RECENT REQUEST FOR MORE MONEY FOR THE MILITARY.

JONIFARM3 OC…….E-15 DONE.” ;23

ERNST ANNOUNCED LAST SEPTEMBER THAT SHE WOULD NOT SEEK A THIRD TERM IN THE U.S. SENATE AND HER 12 YEAR TENURE WILL END ON JANUARY 2ND.

Radio Iowa

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