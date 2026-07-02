BERNSTEIN READY FOR 36TH SATURDAY IN THE PARK MUSIC FESTIVAL

THE 36TH ANNUAL SATURDAY IN THE PARK MUSIC FESTIVAL IS JULY 4TH IN GRANDVIEW PARK.
BLUES GUITAR LEGEND JOE BONAMASSA IS THE MAIN HEADLINER ON THE BANDSHELL’S MAIN STAGE FOR THE ANNUAL FREE FESTIVAL THAT THIS YEAR TAKES PLACE ON OUR NATION’S 250TH BIRTHDAY.
CONCERT PROMOTER DAVE BERNSTEIN SAYS A LOT OF VOLUNTEERS HAVE BEEN WORKING HARD TO PREPARE FOR THE ALL DAY EVENT:
SATPARK16 OC………OUR STAGEHAND GAME. :22
BERNSTEIN SAYS IT WILL BE A GREAT DAY OF MUSIC BEGINNING AT NOON:
SATPARK17 OC….THAT WE HAVE. :17
THAT’S FOLLOWED BY EVAN HUNTER, THE MARCUS KING BAND, AND THEN JOE BONAMASSA
HEADLINING THE ABE STAGE WILL BE RAPPER TECH N9NE WITH 2DEAD BOYZ ALSO PERFORMING ON THE ALTERNATIVE STAGE.
BERNSTEIN SAYS THE DAY WILL CONCLUDE WITH A FIREWORKS SHOW AT 10:30 P.M ALONG WITH A SPECIAL DRONE SHOW FOR THE THE FIRST TIME EVER IN HONOR OF OUR NATION’S 250TH ANNIVERSARY.
SATPARK18 OC…VERY DRAMATIC :09
ATTENDEES ARE ADVISED TO RIDE CITY TRANSIT BUSES FROM THE TYSON EVENTS CENTER TO THE GRANDVIEW PARK SOUTH ENTRANCE AT 24TH STREET BECAUSE OF LIMITED PARKING AROUND THE PARK AREA.
BUSES WILL RUN FROM 11 A.M. UNTIL APPROXIMATELY 11:30 P.M.
YOU CAN PURCHASE BUS TOKENS AT THE EVENTS CENTER SITE.
File photo