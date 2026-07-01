ROCK VALLEY AWARDED MILLIONS IN FLOOD RELIEF AID

THE TOWN OF ROCK VALLEY, WHICH WAS DEVASTATED BY FLOODING TWO YEARS AGO, IS RECEIVING $22 MILLION DOLLARS FROM FEMA. TO BUY OUT 104 HOMES THAT WERE DAMAGED.
CITY MANAGER TOM VAN MAANEN FIRST REQUESTED THE FUNDING IN DECEMBER 2024 AND SAYS HE’S RELIEVED TO FINALLY HAVE AN ANSWER:
ROCKVALLEY10 OC…OUR WHOLE PROCESS. :21
FEMA AWARDED ROCK VALLEY $3.5 MILLION DOLLARS MORE TO HELP PAY FOR CLEANUP AND REPAIRS.
ROCKVALLEY11 OC……GROUND RUNNING. :09
VAN MAANEN SAYS THE NEXT FEW WEEKS WILL BE SPENT FINISHING PAPERWORK BEFORE DEMOLITION OF THE PROPERTIES CAN BEGIN.
HE ADMITS THE PROCESS WAS FRUSTRATING FOR HOMEOWNERS, AND AT TIMES FOR CITY LEADERS, BUT SAYS THE FEMA HOME BUYOUT PROGRAM IS NOT DESIGNED TO PROVIDE IMMEDIATE DISASTER RELIEF.
ORIGINALLY, ROCK VALLEY PLANNED TO BUY OUT 147 PROPERTIES, BUT SOME OWNERS HAVE ALREADY REBUILT THEIR HOMES OR SOLD THEM.
ADDITIONAL FUNDING WILL COVER THE COST OF RELOCATING A HOME IN SIOUX RAPIDS AND HAWARDEN.
Sheila Brummer IPR