IOWA ATTORNEY GENERAL WARNS OF STORM REPAIR SCAMS

SEVERE STORMS HAVE CAUSED PROPERTY DAMAGE ALL AROUND THE TRI-STATE AREA RECENTLY.
MANY RESIDENTS HAVE BEEN LOOKING TO HIRE PEOPLE TO MAKE REPAIRS TO THEIR HOMES AND PROPERTY.
IOWA ATTORNEY GENERAL BRENNA BIRD REMINDS PEOPLE TO TRY TO DO BUSINESS WITH PEOPLE AND FIRMS YOU ARE FAMILIAR WITH:
REPAIRS1 OC…OTHER PEOPLE. :22
THE ATTORNEY GENERAL SAYS A LOWER PRICE DOESN’T ALWAYS MEAN QUALITY WORK WILL BE COMPLETED, ESPECIALLY IF YOU DON’T KNOW THE PERSON OR COMPANY:
REPAIRS2 OC…….GET TREATED RIGHT. :24
BIRD SAYS HER STAFF IN THE CONSUMER PROTECTION DIVISION OF HER OFFICE IS READY TO HELP THOSE WHO HAVE HAD REPAIR ISSUES:
REPAIRS3 OC…HELP YOU OUT. :10
THE WEBSITE IS IOWA ATTORNEY GENERAL DOT GOV OR CALL 888-777-4590 TOLL FREE.