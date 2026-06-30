SIOUX CITY MAN CHARGED IN PLYMOUTH COUNTY ASSAULT

PLYMOUTH COUNTY AUTHORITIES HAVE IDENTIFIED THE SUSPECT ARRESTED FOR AN ALLEGED ASSAULT OF A 69-YEAR-OLD MAN EARLY MONDAY AFTERNOON NEAR AKRON.
59-YEAR-OLD KELLY BIVENS OF SIOUX CITY IS CHARGED WITH FELONY COUNTS OF WILLFUL INJURY, 3RD DEGREE BURGLARY AND SECOND DEGREE THEFT.
PLYMOUTH COUNTY DEPUTIES RESPONDED TO THE REPORT OF AN ASSAULT THAT HAD OCCURRED INSIDE A VEHICLE AROUND NOON NEAR HIGHWAY 12 AND K-18 SOUTH.
DEPUTIES FOUND THE INJURED MALE VICTIM WHO WAS THEN TAKEN TO A SIOUX CITY HOSPITAL BY AKRON AMBULANCE.
BIVENS WAS ARRESTED MONDAY EVENING AND IS BEING HELD IN THE PLYMOUTH COUNTY JAIL ON $20,000 BOND.