RIDE THE BUS TO SATURDAY IN THE PARK

SIOUX CITY TRANSIT WILL AGAIN OFFER BUS SERVICE TO AND FROM THE SATURDAY IN THE PARK MUSIC FESTIVAL THIS SATURDAY, JULY 4, FROM 11 A.M. UNTIL APPROXIMATELY 11:30 P.M.
THE BUSES WILL RUN BETWEEN THE TYSON EVENTS CENTER MAIN ENTRANCE AT 401 GORDON DRIVE UP TO THE
GRANDVIEW PARK SOUTH ENTRANCE AT 24TH STREET.
A DAY PASS IS FIVE DOLLARS FOR ADULTS, FOUR DOLLARS FOR STUDENTS AND TWO DOLLARS FOR SENIORS.
CHILDREN UNDER 5 ARE FREE WITH AN ADULT.
ROUND TRIP AND ONE WAY PASSES ARE ALSO AVAILABLE.
RIDERS ARE ENCOURAGED TO PURCHASE A RETURN TRIP TOKEN IN ADVANCE.
BUS DRIVERS WILL ACCEPT CASH ONLY BUT CANNOT MAKE CHANGE.
FARE TOKENS WILL BE AVAILABLE FOR PURCHASE THROUGHOUT THE DAY AT THE TYSON EVENTS CENTER BUS STOP.
PARKING NEAR GRANDVIEW PARK IS EXTREMELY LIMITED, AND TRAFFIC CONGESTION IS EXPECTED IN THE SURROUNDING AREA.