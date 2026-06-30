IOWA 60 MPH SPEED LIMIT LAW BEGINS JULY 1

THE SPOKESMAN FOR THE IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION SAYS THINGS WON’T AUTOMATICALLY CHANGE WHEN THE NEW MINIMUM 60 MILE AN HOUR SPEED LIMIT LAW TAKES EFFECT JULY 1.
DANIEL YEH SAYS IT WILL TAKE AT LEAST ONE WEEK TO COVER 18-HUNDRED STATE HIGHWAY SIGNS WITH ALUMINUM OVERLAYS, AND CHANGES ON COUNTY ROADS WILL TAKE LONGER.
EVEN1 OC….TO 60 :09
YEAH SAYS THEY USE TRAFFIC STUDIES TO DETERMINE THE SPEED LIMITS.
EVEN2 OC….AT 55 :09
SOME COUNTY LEADERS ARE SAYING THEY WORRY ABOUT THE HIGHER COSTS OF FOLLOWING THE NEW LAW, WHICH IS ESTIMATED TO COST 825-THOUSAND DOLLARS.
BRIAN MOORE OF THE IOWA COUNTY ENGINEERS ASSOCIATION SAYS CURVES ALSO NEED TO BE REEVALUATED FOR PROPER SPEED LIMITS, AND PASSING ZONES REASSESSED.
HE ASKS THIS OF MOTORISTS AS THE COUNTIES WORK ON THE CHANGE.
EVEN3 OC….APPROPRIATELY :06
DURING A RECENT WOODBURY COUNTY SUPERVISOR’S MEETING, COUNTY ENGINEER LAURA SIEVERS SAID IT COULD TAKE MONTHS FOR THEM TO MODIFY ROAD SIGNS.
Sheila Brummer IPR