BIRD APPOINTED TO FEDERAL JUDICIAL CENTER FOUNDATION BOARD

IOWA ATTORNEY GENERAL BRENNA BIRD HAS BEEN APPOINTED TO THE BOARD OF THE FEDERAL JUDICIAL CENTER FOUNDATION.
BIRD WAS RECOMMENDED FOR THE POSITION BY SENATOR CHARLES GRASSLEY IN HIS CAPACITY AS SENATE PRESIDENT PRO TEMPORE.
THE FEDERAL JUDICIAL CENTER FOUNDATION SUPPORTS THE FEDERAL JUDICIAL CENTER’S WORK OF PROVIDING ORIENTATION AND TRAINING FOR FEDERAL JUDGES AND THEIR STAFF.
GRASSLEY SAYS “THE FEDERAL JUDICIAL CENTER IS RESPONSIBLE FOR PROVIDING IMPARTIAL GUIDANCE THAT’S FOLLOWED IN FEDERAL COURTHOUSES ACROSS THE COUNTRY.