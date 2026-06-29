NO DELAY IN LOCAL TRASH COLLECTION THIS WEEK

BECAUSE THE JULY 4TH INDEPENDENCE DAY HOLIDAY FALLS ON SATURDAY THIS YEAR, GILL HAULING WILL NOT DELAY GARBAGE AND RECYCLING COLLECTIONS.
RESIDENTIAL GARBAGE AND RECYCLING WILL BE COLLECTED ON THE REGULAR SCHEDULE.
THE CITIZEN’S CONVENIENCE CENTER AT 5800 28TH STREET WILL BE CLOSED ON SATURDAY, JULY 4TH.
FOR THOSE RESIDENTS USING FIREWORKS NEXT WEEKEND, THE CITY ASKS THAT YOU THOROUGHLY SOAK ALL FIREWORKS IN WATER PRIOR TO DISPOSAL.
ALSO, WHEN GRILLING, DO NOT PLACE USED CHARCOAL IN THE CONTAINER.
FIREWORKS ARE HAZARDOUS WASTE AND ARE NOT RECYCLABLE.
KSCJ file photo