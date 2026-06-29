JODI HUISENTRUIT INVESTIGATION CONTINUES 31 YEARS AFTER HER DISAPPEARANCE

SATURDAY WAS THE 31ST ANNIVERSARY OF THE DISAPPEARANCE OF MASON CITY. IOWA TV ANCHOR JODI HUISENTRUIT.
SERGEANT TERRANCE PROCHASKA SAYS MASON CITY POLICE ARE STILL ACTIVELY INVESTIGATING THE CASE.
JODI24 OC…AS WELL. ;09
POLICE BELIEVE HUISENTRUIT WAS ABDUCTED AS SHE LEFT HER APARTMENT EARLY ON THE MORNING OF JUNE 27, 1995 ON HER WAY TO ANCHOR MORNING NEWS FOR THE LOCAL TV STATION.
PROCHASKA SAYS THE CASE HAS REMAINED OPEN SINCE THEN:
JODI25 OC……TIPS AND LEADS. ;08
HUISENTRUIT FAMILY SPOKESPERSON COLLEEN DEVINE SPOKE AT A NEWS CONFERENCE IN MASON CITY ON SATURDAY.
SHE SAYS THE ANNIVERSARY OF JODI’S DISAPPEARANCE OFTEN BRINGS OUT PEOPLE WHO USE THE CASE TO GET PUBLICITY FOR THEMSELVES:
JODI26 OC…….CLICK BAIT. :13
THERE’S MORE INFORMATION ON THE CASE ON THE WEBSITE “FIND JODI DOT COM.”
TTWN MEDIA/FILE PHOTO