Home Local News HINSON HOPES FOR FARM BILL & E-15 FINALIZATION SOON

HINSON HOPES FOR FARM BILL & E-15 FINALIZATION SOON

By
Woody Gottburg
-
70
SHARE

IOWA CONGRESSWOMAN ASHLEY HINSON IS HOPING THE U.S. SENATE WILL JOIN THE U.S. HOUSE IN GETTING A FINAL FARM BILL PASSED BEFORE THE NOVEMBER ELECTIONS TAKE PLACE.

THE HOUSE PASSED THEIR VERSION A FEW WEEKS AGO AND THE TWO CHAMBERS WILL NEED TO AGREE ON A FINAL VERSION TO FORWARD TO PRESIDENT TRUMP:

HINSON8 OC…RESULTS FOR IOWA. :15

THE REPUBLICAN FROM MARIAN IS THE G-O-P NOMINEE FOR U.S. SENATE TO REPLACE JONI ERNST, AND CITES E-15 AS AN EXAMPLE OF AN IMPORTANT AGRICULTURAL ISSUE FOR IOWA:

HINSON9 OC…….A GOOD FIRST STEP. :18

HINSON HOPES THE HOUSE AND SENATE CAN REACH AGREEMENT ON A FINAL FARM BILL AS WELL AS E-15 SOONER THAN LATER:

HINSON10 OC……..SOON AS POSSIBLE. :23

HINSON SAYS SHE WILL BE SPENDING MORE TIME IN WESTERN IOWA TO GET TO KNOW RESIDENTS AND THEIR CONCERNS IN HER U.S. SENATE CAMPAIGN :

HINSON11 OC…..OTHER IOWA FAMILIES. :25

HINSON IS OPPOSED BY DEMOCRAT JOSH TUREK OF COUNCIL BLUFFS FOR THE U.S. SENATE SEAT.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR