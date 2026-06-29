HINSON HOPES FOR FARM BILL & E-15 FINALIZATION SOON

IOWA CONGRESSWOMAN ASHLEY HINSON IS HOPING THE U.S. SENATE WILL JOIN THE U.S. HOUSE IN GETTING A FINAL FARM BILL PASSED BEFORE THE NOVEMBER ELECTIONS TAKE PLACE.
THE HOUSE PASSED THEIR VERSION A FEW WEEKS AGO AND THE TWO CHAMBERS WILL NEED TO AGREE ON A FINAL VERSION TO FORWARD TO PRESIDENT TRUMP:
HINSON8 OC…RESULTS FOR IOWA. :15
THE REPUBLICAN FROM MARIAN IS THE G-O-P NOMINEE FOR U.S. SENATE TO REPLACE JONI ERNST, AND CITES E-15 AS AN EXAMPLE OF AN IMPORTANT AGRICULTURAL ISSUE FOR IOWA:
HINSON9 OC…….A GOOD FIRST STEP. :18
HINSON HOPES THE HOUSE AND SENATE CAN REACH AGREEMENT ON A FINAL FARM BILL AS WELL AS E-15 SOONER THAN LATER:
HINSON10 OC……..SOON AS POSSIBLE. :23
HINSON SAYS SHE WILL BE SPENDING MORE TIME IN WESTERN IOWA TO GET TO KNOW RESIDENTS AND THEIR CONCERNS IN HER U.S. SENATE CAMPAIGN :
HINSON11 OC…..OTHER IOWA FAMILIES. :25
HINSON IS OPPOSED BY DEMOCRAT JOSH TUREK OF COUNCIL BLUFFS FOR THE U.S. SENATE SEAT.