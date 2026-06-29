FATAL CRASH IN DAKOTA COUNTY NEBRASKA

TWO PEOPLE HAVE DIED IN A TWO VEHICLE COLLISION MONDAY MORNING NEAR HOMER IN DAKOTA COUNTY NEBRASKA.
THE DAKOTA COUNTY SHERIFF SAYS THE ACCIDENT HAPPENED JUST BEFORE 7:30A.M. IN THE AREA OF 210TH STREET AND HIGHWAY 77.
WITNESSES TOLD RESPONDING DEPUTIES THAT A CHEVY MALIBU WAS TRAVELING NORTHBOUND IN THE SOUTHBOUND LANES OF HIGHWAY 77 AND STRUCK AN ONCOMING FORD EDGE.
THE CHEVY MALIBU WAS DRIVEN BY A 33-YEAR-OLD MALE WHO IS ORIGINALLY FROM SOUTH SIOUX CITY AND HAS BEEN RESIDING IN HOMER, NEBRASKA.
THE FORD EDGE WAS DRIVEN BY A 46-YEAR OLD FEMALE FROM SOUTH SIOUX CITY.
BOTH DRIVERS DIED FROM INJURIES SUFFERED IN THE COLLISION.
THEIR NAMES ARE NOT BEING RELEASED AT THIS TIME.