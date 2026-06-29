AUTHORITIES ARREST SUSPECT SOUGHT IN PLYMOUTH COUNTY ASSAULT

PLYMOUTH COUNTY AUTHORITIES HAVE TAKEN A SUSPECT INTO CUSTODY WHO WAS WANTED FOR AN ALLEGED ASSAULT OF A 69-YEAR-OLD MAN EARLY MONDAY AFTERNOON NEAR AKRON.
PLYMOUTH COUNTY DEPUTIES RESPONDED TO THE REPORT OF AN ASSAULT THAT HAD OCCURRED INSIDE A VEHICLE AROUND NOON NEAR HIGHWAY 12 AND K-18 SOUTH.
THE DEPUTIES FOUND THE INJURED MALE VICTIM THAT HAD BEEN ASSAULTED INSIDE HIS VEHICLE.
HE WAS WAS TAKEN TO A SIOUX CITY HOSPITAL BY AKRON AMBULANCE.
DEPUTIES WERE TOLD THAT THE SUSPECT HAD FLED THE AREA ON FOOT.
A SHORT TIME LATER A RESIDENT IN THE AREA REPORTED A PERSON WITH A BICYCLE ON THEIR PROPERTY IN THE SAME AREA.
A PERIMITER WAS ESTABLISHED WITH THE ASSISTANCE OF THE WOODBURY COUNTY SHERIFF’S OFFICE, IOWA STATE PATROL AND SIOUX CITY POLICE.
AFTER A 3 AND A HALF HOUR SEARCH OF THE AREA THE SUSPECT WAS NOT LOCATED.
LATER, SHORTLY AFTER 7:30PM, THE SHERIFF STATED THEY HAD MADE AN ARREST AND THERE WAS NO THREAT TO THE PUBLIC.
THE SUSPECT’S NAME AND CHARGES HAVE NOT BEEN RELEASED AND THE CASE REMAINS UNDER INVESTIGATION.