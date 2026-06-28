NEW IOWA DRINKING LAW TO TAKE EFFECT

A NEW STATE LAW THAT TAKES EFFECT THIS WEDNESDAY, JULY 1ST, WILL LET CITIES DESIGNATE TEMPORARY ZONES WHERE PEOPLE MAY BUY ALCOHOL FROM A BAR OR RESTAURANT AND LEGALLY CARRY IT AROUND AND DRINK IT OUTSIDE IN AN ESTABLISHED SOCIAL DISTRICT.
SENATOR JESSE GREEN OF BOONE DESCRIBED THE CONCEPT DURING SENATE DEBATE IN LATE APRIL.
DRINKING OC……OF THIS DISTRICT.” ;11
CITY ORDINANCES MUST SPELL OUT THE DATES AND THE OPERATING HOURS FOR THESE SOCIAL DISTRICTS OR ENTERTAINMENT ZONES.
ALGONA’S CITY COUNCIL HAS SET THE WHEELS IN MOTION TO CREATE A SOCIAL DISTRICT FOR ITS ANNUAL FOUNDERS’ DAY CELEBRATION THE SECOND WEEKEND IN JULY.
Radio Iowa