GOP NOMINATES KOLBY DEWITT TO RUN FOR WOODBURY COUNTY SUPERVISOR POST

KOLBY DEWITT ACCEPTED THE REPUBLICAN NOMINATION TO SEEK THE DISTRICT 4 POSITION ON THE WOODBURY COUNTY BOARD OF SUPERVISORS.
HE WAS NOMINATED AT A SPECIAL CONVENTION OF COUNTY REPUBLICANS SATURDAY AT WESTERN IOWA TECH.
DEWITT IS A FIRST-TIME CANDIDATE FOR OFFICE, BUT HE HAS BEEN INVOLVED IN POLITICS FOR SOME TIME.
HE CURRENTLY SERVES AS OUTREACH DIRECTOR FOR U.S. SENATOR JONI ERNST.
KOLBY DEWITT IS A GRADUATE OF WESTERN IOWA TECH AND SERVES ON THEIR ALUMNI ASSOCIATION BOARD.
HE IS ALSO ON SIOUX CITY’S VET CENTER ADVISORY BOARD AND IS SECRETARY OF THE WOODBURY COUNTY REPUBLICAN PARTY.