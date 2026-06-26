MUNICIPAL BAND CONCERT TO MOVE INDOORS SUNDAY EVENING

DUE TO THE PREDICTED TEMPERATURES IN THE UPPER 90’S ON SUNDAY, THIS WEEK’S SIOUX CITY MUNICIPAL BAND CONCERT WILL MOVE FROM THE GRANDVIEW PARK BANDSHELL INDOORS TO THE BISHOP HEELAN CATHOLIC HIGH SCHOOL AUDITORIUM LOCATED AT 1231 GRANDVIEW BLVD.
THE FREE CONCERT, LED BY CONDUCTOR MICHAEL PRICHARD, WILL INCLUDE A MEDLEY FROM SEVERAL PIXAR MOVIES SUCH AS “TOY STORY,” “THE INCREDIBLES,” “UP” AND “CARS.”
THE TRADITIONAL AUDIENCE SING-A-LONG WILL STILL TAKE PLACE AT HEELAN, LED BY BANDSHELL HOST DAVE MADSEN.
THE SUMMER CONCERTS ARE PRESENTED BY THE SIOUX CITY PARKS AND RECREATION DEPARTMENT, AND WILL CONTINUE THROUGH JULY 26.
KSCJ FILE PHOTO