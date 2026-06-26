COURT RULING SAYS BAYER CAN’T BE SUED OVER NO ROUNDUP CANCER WARNING

THE U-S SUPREME COURT SAYS BAYER CAN’T BE SUED FOR FAILING TO WARN PEOPLE THAT THE WEEDKILLER ROUNDUP COULD CAUSE CANCER.
THE RULING COMES AFTER CONGRESS AND THE IOWA LEGISLATURE REJECTED LEGISLATION THAT WOULD’VE LIMITED LAWSUITS OVER PESTICIDE-RELATED ILLNESS.
IOWA FARMERS UNION PRESIDENT AARON LEHMAN SAYS THE SUPREME COURT DECISION IS A “HUGE STEP BACKWARD FOR IOWA FARMERS.”
ROUNDY1 OC….CANCER :14
LEHMAN SAYS THE ISSUE IS ESPECIALLY IMPORTANT HERE.
ROUNDY2 OC….BAD IDEA :19
SEVENTY PERCENT OF THE ROUNDUP SOLD IN NORTH AMERICA IS MADE AT A PLANT IN MUSCATINE.
IOWA CANDIDATES FOR GOVERNOR ZACH LAHN AND ROB SAND ALSO CRITICIZED THE SUPREME COURT RULING.
THEY’VE BOTH SAID THEY OPPOSE SHIELDING PESTICIDE COMPANIES FROM CANCER LAWSUITS.
BAYER’S C-E-O SAYS THE DECISION IS GOOD FOR AMERICAN FARMERS.
RADIO IOWA