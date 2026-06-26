CONVENTION CENTER TO HOST WEEKEND TRADING CARD SHOW

TRADING CARD COLLECTORS WILL BE ABLE TO ADD TO THEIR COLLECTIONS THIS WEEKEND AT THE SIOUX CITY CONVENTION CENTER.
THAT’S WHERE THE TRI-STATE SIOUXTACULAR CARD SHOW IS BEING HELD FRIDAY EVENING THROUGH SUNDAY AFTERNOON.
BRETT FUNKE IS ONE OF THE SHOW ORGANIZERS:
CARDS1 OC…..TO SPORTS CARDS. :08
FUNKE SAYS NON-SPORTS CARDS AND TOYS HAVE BECOME REALLY POPULAR IN RECENT YEARS:
CARDS2 OC….TYPE OF COLLECTIBLES. :17
FOR IOWA SPORTS FANS, THERE ARE THREE ATHLETES SIGNING AUTOGRAPHS:
CARDS3 OC……SUNDAY AS WELL. :20
THERE’S ALSO ON-SITE AUTHENTICATION SERVICES FROM JAMES SPENCE AUTHENTICATION, KNOWN AS JSA.
SHOW HOURS ARE 4PM-8PM FRIDAY (JUNE 26) SATURDAY FROM 10AM TILL 6PM AND SUNDAY 10AM TO 4PM.