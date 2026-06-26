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CONVENTION CENTER TO HOST WEEKEND TRADING CARD SHOW

By
Woody Gottburg
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TRADING CARD COLLECTORS WILL BE ABLE TO ADD TO THEIR COLLECTIONS THIS WEEKEND AT THE SIOUX CITY CONVENTION CENTER.

THAT’S WHERE THE TRI-STATE SIOUXTACULAR CARD SHOW IS BEING HELD FRIDAY EVENING THROUGH SUNDAY AFTERNOON.
BRETT FUNKE IS ONE OF THE SHOW ORGANIZERS:

CARDS1 OC…..TO SPORTS CARDS. :08

FUNKE SAYS NON-SPORTS CARDS AND TOYS HAVE BECOME REALLY POPULAR IN RECENT YEARS:

CARDS2 OC….TYPE OF COLLECTIBLES. :17

FOR IOWA SPORTS FANS, THERE ARE THREE ATHLETES SIGNING AUTOGRAPHS:

CARDS3 OC……SUNDAY AS WELL. :20

THERE’S ALSO ON-SITE AUTHENTICATION SERVICES FROM JAMES SPENCE AUTHENTICATION, KNOWN AS JSA.

SHOW HOURS ARE 4PM-8PM FRIDAY (JUNE 26) SATURDAY FROM 10AM TILL 6PM AND SUNDAY 10AM TO 4PM.

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