WOODBURY REPUBLICANS TO CONVENE SATURDAY AT W-I-T

WOODBURY COUNTY REPUBLICANS WILL RECONVENE IN A CONVENTION THIS SATURDAY MORNING AT WESTERN IOWA TECH COMMUNITY COLLEGE.
THE CONVENTION IS TO FILL THE GENERAL ELECTION SPOT FOR THE DISTRICT FOUR WOODBURY COUNTY SUPERVISORS RACE.
CURRENT SUPERVISOR MATTHEW UNG ANNOUNCED IN JANUARY THAT HE IS NOT SEEKING RE-ELECTION TO THAT POST AND NO OTHER CANDIDATE HAD OFFICIALLY FILED TO RUN FOR THE POSITION PRIOR TO THE JUNE PRIMARY.
SATURDAY’S NOMINATING CONVENTION WILL BE HELD AT 10AM IN THE CARGILL AUDITORIUM AT WESTERN IOWA TECH.
THOSE ATTENDING SHOULD USE PARKING LOT 4 AND ENTRANCE 14.