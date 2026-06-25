TRUMP CONFIRMS MT. RUSHMORE 250 FIREWORKS ATTENDANCE

PRESIDENT DONALD TRUMP HAS ANNOUNCED HE WILL BE ATTENDING THE AMERICA 250 MOUNT RUSHMORE FIREWORKS CELEBRATION NEXT MONTH.
GOVERNOR LARRY RHODEN CONFIRMED TRUMP IS COMING AND ISSUED A STATEMENT WELCOMING THE PRESIDENT SAYING. “TOGETHER, WE WILL THROW THE BIGGEST BIRTHDAY PARTY EVER FOR OUR NATION AND CELEBRATE AMERICA’S LEGACY OF FREEDOM, LIBERTY, AND JUSTICE FOR ALL!”
THE HISTORIC FIREWORKS CELEBRATION WILL BE HELD ON JULY 3 IN PARTNERSHIP WITH THE U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR AND THE NATIONAL PARK SERVICE.
TICKETS ARE REQUIRED FOR ATTENDANCE AT THE EVENT, AND THEY WERE DISTRIBUTED THROUGH A PUBLIC LOTTERY, WHICH ENDED ON APRIL 12TH.