RICKETTS HOPES TRUMP WILL SIGN HOUSING ACT

PRESIDENT TRUMP CANCELED HIS SCHEDULED SIGNING CEREMONY FOR THE BI-PARTISAN 21ST CENTURY ROAD TO HOUSING ACT, CITING THE FAILURE OF THE U.S. SENATE TO PASS THE SAVE AMERICA ACT.
THE SAVE AMERICA ACT MANDATES PROOF OF CITIZENSHIP FOR VOTER REGISTRATION AND REQUIRES A GOVERNMENT-ISSUED PHOTO ID FOR FEDERAL ELECTIONS.
NEBRASKA REPUBLICAN SENATOR PETE RICKETTS SAYS HE HOPES TRUMP WILL SIGN THE HOUSING BILL:
SAVEACT1 OC…….$10,000. :16
RICKETTS SAYS THERE’S ALSO MORE BENEFITS IN THE HOUSING BILL TO BENEFIT PEOPLE:
SAVEACT2 OC…….COST OF HOUSING. :20
THE SAVE AMERICA ACT REMAINS STALLED IN THE SENATE.
TRUMP CALLS THE ELECTION BILL A “NATIONAL EMERGENCY,” DEMANDING THAT LAWMAKERS PRIORITIZE ITS PASSAGE
RICKETTS HAS VOTED TO PASS IT:
SAVEACT3 OC……..IT’S A GOOD BILL. :14
REPUBLICANS ARE ACTIVELY EXPLORING PROCEDURAL WORKAROUNDS, INCLUDING POTENTIAL BUDGET RECONCILIATION OR FILIBUSTER REFORM TO OVERCOME DEMOCRATIC OPPOSITION AND SECURE THE 60 VOTES REQUIRED TO MOVE THE MEASURE FORWARD.