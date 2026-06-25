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MORNINGSIDE BREAKS GROUND ON NEW BUSINESS SCHOOL

By
Woody Gottburg
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MORNINGSIDE UNIVERSITY HOSTED A GROUNDBREAKING CEREMONY THURSDAY FOR HONECK FREYMANN HALL, THE FUTURE HOME OF THE ROSEN SCHOOL OF BUSINESS.

SCHOOL PRESIDENT CHAD BENSON SAYS THE BUSINESS DEPARTMENT WILL SOON HAVE A MODERN SPACE DESIGNED TO SUPPORT STUDENTS AND STRENGTHEN BUSINESS EDUCATION;

MSIDE7 OC……BRING THIS HOME. :22

BENSON SAYS THE CURRENT BUSINESS EDUCATION BUILDING, THE LINCOLN CENTER, WHICH OPENED IN THE MID 1970’S IS AT MAXIMUM CAPACITY:

MSIDE8 OC…… FOR OUR UNIVERSITY. :16

TOM ROSEN IS A MAJOR DONOR FOR THE PROJECT AND COMPLIMENTED PRESIDENT BENSON ON THE SCHOOL MOVING FORWARD:

MSIDE9 OC…IS THAT A DEAL :24

BENSON SAYS THEY HOPE TO BEGIN CLASSES IN THE NEW FACILITY BY JANUARY OF 2028.

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