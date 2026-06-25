JODY HOUSE CHOSEN BY WOODBURY DEMOCRATS TO RUN FOR COUNTY SUPERVISOR

JODY HOUSE WAS SELECTED BY DELEGATES TO THE WOODBURY COUNTY DEMOCRAT’S SPECIAL NOMINATING CONVENTION WEDNESDAY EVENING FOR THE DISTRICT TWO COUNTY SUPERVISOR NOMINATION IN THE NOVEMBER GENERAL ELECTION.
HOUSE RECEIVED 8 OF 14 VOTES TO WIN THE BALLOT SPOT OVER MICHAEL BAYALA, AND MARIA RUNDQUIST.
IN DISTRICT 4, BRITTNEY WILSON WAS UNOPPOSED FOR THE COUNTY SUPERVISOR’S NOMINATION.
NO DEMOCRATIC CANDIDATE WAS NOMINATED FOR WOODBURY COUNTY TREASURER FOR THE NOVEMBER ELECTION, BUT PARTY SPOKESMAN RYAN ACKERBERG SAYS SOME IN THE PARTY ARE CONSIDERING SEEKING THE POST.