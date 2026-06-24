DEADLINE PASSES TO APPLY FOR CITY POLICE CHIEF

THE DEADLINE HAS PASSED TO APPLY TO BECOME THE NEXT POLICE CHIEF OF SIOUX CITY.
CURRENT CHIEF REX MUELLER IS PLANNING ON RETIRING BY THE END OF THIS YEAR.
CITY HUMAN RESOURCES DIRECTOR JANELLE BERTRAND UPDATED THE CITY COUNCIL ON THE CIVIL SERVICE PROCESS AND APPLICATIONS RECEIVED AS OF MONDAY.
SHE SAYS 19 APPLICATIONS HAD BEEN RECEIVED AT THAT TIME::
APPLY1 OC……..ORAL EXAMINATION. :19
THE DEADLINE FOR APPLICANTS TO APPLY WAS MIDNIGHT ON MONDAY NIGHT.
THE APPLICANTS WHO PASS THE TESTS WILL BE PLACED ON THE ELIGIBILITY LIST:
APPLY2 OC……FOR ONE YEAR. :18
INTERVIEWS WITH THOSE FINALISTS WILL BEGIN IN AUGUST:
APPLY3 OC……KNOW THE COMMUNITY. :19
SINCE THE DISCUSSION OF THE NEW CHIEF WAS NOT LISTED ON MONDAY’S PUBLIC COUNCIL AGENDA, COUNCIL MEMBERS DID NOT QUESTION JANELLE BERTRAND ABOUT THE PROCESS.
THAT WILL TAKE PLACE AT THE NEXT COUNCIL MEETING ON JULY 6TH.