COME HUNGRY FOR CAMP HIGH HOPES’ 16TH ANNUAL RIBFEST

THERE WILL BE GREAT BBQ THIS SATURDAY AS CAMP HIGH HOPES HOSTS ITS ANNUAL RIBFEST FUNDRAISER AT SIOUX CITY’S HARD ROCK HOTEL & CASINO BATTERY PARK.
EXECUTIVE DIRECTOR SARAH MORGAN SAYS THIS IS THE 16TH YEAR FOR THE EVENT TO BENEFIT THE LOCAL CAMP FOR PEOPLE OF ALL AGES WITH SPECIAL NEEDS:
RIBFEST21 OC……IN SIOUXLAND. :07
WHILE YOU ARE ENJOYING GREAT BBQ, THE TEAMS DOING THE COOKING ARE COMPETING IN A SANCTIONED KANSAS CITY BBQ SOCIETY EVENT:
RIBFEST22 OC…OUT OF CHOICES. :23
RIBFEST ALWAYS DRAWS A BIG CROWD, AND MORGAN SAYS THERE ARE WAYS TO AVOID WAITING IN LONG LINES TO GET INTO BATTERY PARK;
RIBFEST3 OC……GET IN FREE. ;23
ALL THE MONEY RAISED STAYS LOCAL TO SEND CHILDREN, TEENS, AND ADULTS WITH DISABILITIES, CHRONIC ILLNESSES, AND SPECIAL NEEDS TO CAMP HIGH HOPES.
THE BBQ TASTING TAKES PLACE FROM NOON UNTIL 3PM AT THE HARD ROCK’S BATTERY PARK AND THERE WILL ALSO BE LIVE MUSIC, A DEDICATED KIDS’ ACTIVITY ZONE, AND AN EXPANDED SHADE AREAS FOR GUEST COMFORT.