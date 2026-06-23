WOODBURY SUPERVISORS APPROVE DATA CENTER MORATORIUM

WOODBURY COUNTY SUPERVISORS APPROVED A RESOLUTION TUESDAY TO ESTABLISH A TWELVE MONTH MORATORIUM ON THE ACCEPTANCE, PROCESSING, AND APPROVAL OF APPLICATIONS FOR ALL CLASSES OF DATA CENTERS WITHIN THE UNINCORPORATED AREAS OF WOODBURY COUNTY.
THE SUPERVISORS HEARD A HALF AN HOUR OF COMMENTS FROM PEOPLE BOTH FOR AND AGAINST BUILDING A DATA CENTER IN WOODBURY COUNTY.
ALL FIVE OF THE SUPERVISORS, INCLUDING MARK NELSON, VOTED TO SUPPORT THE MORATORIUM:
DATACENTER1 OC…PROVIDE THE BACKGROUND. :26
FOLLOWING THAT, THE BOARD VOTED FOR THE WOODBURY COUNTY ZONING COMMISSION TO REVIEW THE ZONING ORDINANCE’S PERMITTING PROCEDURES FOR INDUSTRIAL DATA CENTERS AND TO HOLD PUBLIC MEETINGS ON PROPOSED CHANGES;
DATACENTER2 OC…….SOME OF THESE. :11
TUESDAY’S ACTIONS FOLLOWED CITIZEN CONCERNS REGARDING THE TOWN OF SALIX VOLUNTARILY ANNEXING 900 ACRES OF FARMLAND IN APRIL AND MIDAMERICAN ENERGY CONFIRMING THEY WERE CONSIDERING THE SITE FOR A DATA CENTER.