PONCA WELL REPAIRS COMPLETED

OFFICIALS WITH THE CITY OF PONCA, NEBRASKA SAY WATER USE IS BACK TO NORMAL IN TOWN.
AN ISSUE AT ONE OF THE CITY WELLS EARLY SATURDAY RESULTED IN THE CITY ASKING ALL RESIDENTS AND BUSINESSES TO REFRAIN FROM UNNECESSARY WATER USAGE UNTIL REPAIRS WERE COMPLETED.
THOSE REPAIRS WERE COMPLETED TUESDAY..
CITY OFFICIALS ARE RECOMMENDING RESIDENTS TO WATER THEIR LAWNS ONLY BEFORE 9 A.M. OR AFTER 6 P.M. TO REDUCE EVAPORATION.
THEY ARE ALSO ASKING TO WATER LAWNS ONLY ONCE OR TWICE PER WEEK.
A LIST OF SUGGESTIONS IS POSTED ON THE PONCA FACEBOOK PAGE.