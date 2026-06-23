L-E-C BOARD APPROVES RETRO COMMISSIONING OF JAIL COOLING & HEATING

THE WOODBURY COUNTY LAW ENFORCEMENT CENTER AUTHORITY HAS APPROVED RETRO COMMISSIONING OF THE BUILDING’S HEATING AND COOLING SYSTEMS TO MAKE SURE THEY ARE ALL FUNCTIONING AS THEY SHOULD BE.
SHANE ALBRECHT OF THE BAKER GROUP THAT IS PROJECT COORDINATOR FOR THE L-E-C, SAYS RETRO COMMISSIONING RESETS THE SYSTEMS TO THEIR BASELINE:
RETRO1 OC….. WHAT PIECES AREN’T. :26
ALBRECHT SAYS IT WILL SAVE THE COUNTY IN THE LONG RUN ON COSTS AND MAINTENANCE:
RETRO2 OC…….THAT IT HAS. :14
THE L-E-C VOTED 2-0 TO AWARD THE CONTRACT TO SYSTEMS MANAGEMENT AND BALANCING INC. OF WAUKEE, IOWA FOR $48,500.