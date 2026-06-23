BERTRAND QUESTIONS SIOUX CITY BUS SERVICE TO SSC AND SGT. BLUFF

METRO TRANSIT SERVICE FROM SIOUX CITY TO SOUTH SIOUX AND SGT. BLUFF IS THE LATEST CONCERN VOICED BY SIOUX CITY COUNCILMAN RICK BERTRAND.
BERTRAND QUESTIONED NEW CONTRACT AGREEMENTS WITH THOSE CITIES USING SIOUX CITY TRANSIT BUSES AT MONDAY AFTERNOON’S COUNCIL MEETING:
BUS1 OC…SHOULD GO UP. :13
CITY MANAGER MIKE COLLETT EXPLAINED THE CITY RECEIVES $70,000 PAYMENT FROM SOUTH SIOUX, $300,000 IN GRANT MONEY FROM NEBRASKA, AS WELL AS THE PASSENGER FEES, WHICH IS $1.80 PER REGULAR ADULT RIDER, AND AROUND $14,000 FROM SGT. BLUFF TO PROVIDE SERVICE.
BERTRAND WANTS MORE:
BUS2 OC…….WITH SERVICES. :15
THE NEW ONE YEAR CONTRACT STARTS JULY 1ST AND WAS ALREADY APPROVED BY THE SOUTH SIOUX CITY COUNCIL.
MAYOR BOB SCOTT COUNTERED BERTRAND’S POINT, EXPLAINING THAT THE SERVICE ALSO BENEFITS MANY SIOUX CITY RESIDENTS:
BUS3 OC…….IN THE FORMULA. :17
BERTRAND ASKED THE ITEMS TO BE PULLED FROM THE CONSENT AGENDA FOR SEPARATE VOTES ON EACH CITY’S SERVICE.
THE NEW CONTRACTS PASSED 3-2 WITH BERTRAND AND JULIE SCHOENHERR EACH VOTING NO.
THE CITY PLANS TO REVISIT THE BUS SERVICE CONTRACTS NEXT YEAR.