WOODBURY DEMOCRATS TO NOMINATE SUPERVISOR CANDIDATES WEDNESDAY

WOODBURY COUNTY DEMOCRATS WILL HOLD A SPECIAL NOMINATING CONVENTION ON WEDNESDAY, JUNE 24, TO GET CANDIDATES ON THE BALLOT FOR COUNTY SUPERVISOR IN THE NOVEMBER 3 GENERAL ELECTION.
THE CONVENTION WILL BE HELD DURING THE WOODBURY DEMOCRATS’ REGULAR MONTHLY CENTRAL COMMITTEE MEETING AT 6:00 P.M. IN THE GLEESON ROOM OF THE MAIN BRANCH OF THE SIOUX CITY PUBLIC LIBRARY.
IN DISTRICT 2, COMPRISING THE NORTHERN AND WESTERN PORTIONS OF SIOUX CITY, THE DEMOCRATIC CANDIDATES VYING FOR THE NOMINATION ARE MICHAEL BAYALA, JODY HOUSE AND MARIA RUNDQUIST.
THE NOMINEE WILL FACE REPUBLICAN DANIEL BITTINGER IN THE GENERAL ELECTION.
VOTING IS LIMITED TO ELECTED DELEGATES TO THE COUNTY CONVENTION BUT ALL DEMOCRATS MAY ATTEND.
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IN DISTRICT 4, ENCOMPASSING PORTIONS OF SIOUX CITY AND SERGEANT BLUFF, BRITTNEYWILSON IS THE ONLY DEMOCRAT SEEKING NOMINATION.
TO GET ON THE BALLOT, HER NOMINATION MUST BE FORMALIZED AT THIS SPECIAL CONVENTION.