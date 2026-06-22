SC SCHOOL BOARD SEEKS VOLUNTEERS FOR ADVISORY COMMITTEE

THE BOARD OF EDUCATION FOR THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT IS SEEKING COMMUNITY VOLUNTEERS TO JOIN ITS SCHOOL IMPROVEMENT ADVISORY COMMITTEE.
THE SCHOOL IMPROVEMENT ADVISORY COMMITTEE HELPS IDENTIFY AND RECOMMEND SOLUTIONS TO PROBLEMS FACING THE DISTRICT’S SCHOOL SYSTEM.
EACH POSITION ON THE COMMITTEE IS A THREE-YEAR TERM.
INDIVIDUALS INTERESTED IN APPLYING FOR THE ADVISORY COMMITTEE SHOULD DO SO BY 5 PM ON JULY 17.
THE APPLICATION FORM IS AVAILABLE ON THE DISTRICT’S WEBSITE AT SIOUXCITYSCHOOLS.ORG UNDER SCHOOL BOARD COMMITTEES.