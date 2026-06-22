PONCA RESIDENTS ASKED TO LIMIT WATER USE

WATER RESTRICTIONS REMAIN IN PLACE FOR RESIDENTS OF PONCA, NEBRASKA TO START THE WEEK.
AN ISSUE AT ONE OF THE CITY WELLS EARLY SATURDAY RESULTED IN THE CITY ASKING ALL RESIDENTS AND BUSINESSES TO REFRAIN FROM UNNECESSARY WATER USAGE UNTIL FURTHER NOTICE.
THAT INCLUDES WATERING LAWNS AND GARDENS, AS WELL AS WASHING VEHICLES OR DRIVEWAYS.
PLEASE LIMIT INDOOR WATER USE TO ESSENTIAL NEEDS SUCH AS DRINKING, COOKING AND SANITATION.
CITY WELLS ARE RUNNING AT THIS TIME, HOWEVER, LARGE DEMAND COULD CAUSE MORE EQUIPMENT FAILURES.
A FULL SET OF REPLACEMENT PARTS SHOULD ARRIVE AND BE INSTALLED ON TUESDAY.