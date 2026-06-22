Happy Anniversary Sioux City Explorers

THE SIOUX CITY EXPLORERS PLAYED THEIR FIRST GAME AT LEWIS AND CLARK PARK ON JUNE 22 OF 1993.
THE X’S WERE PART OF THE NEWLY ORGANIZED NORTHERN LEAGUE.
IT MARKED THE RETURN OF PROFESSIONAL MINOR LEAGUE BASEBALL TO THE CITY FOR THE FIRST TIME IN MORE THAN THIRTY-YEARS SINCE THE END OF THE SIOUX CITY SOOS.
APOLLO 11 ASTRONAUT EDWIN “BUZZ” ALDRIN THROUGH OUT THE FIRST PITCH BEFORE A CROWD OF OVER 4,000 FANS.
THE EXPLORERS LOST THE OPENER AGAINST THE ROCHESTER ACES, BUT FOR THE REST OF THAT SEASON, LEWIS AND CLARK PARK AVERAGED 3,000 FANS PER GAME.
HAPPY ANNIVERSARY TO THE EXPLORERS.
THE X’S BEGIN A 6 GAME HOME STAND TUESDAY AGAINST WINNIPEG AND KANSAS CITY