LE MARS AWARDED MILLION DOLLAR GRANT

THE IOWA ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY BOARD APPROVED A COMMUNITY ATTRACTION AND TOURISM OR CAT GRANT FRIDAY FOR LE MARS AND TWO OTHER COMMUNITIES.
KANAN KAPPLEMAN IS THE I-E-D-A SPOKESPERSON;
CATGRANT1 OC……..THIS PROJECT” ;17
KAPPLEMAN SAYS THE TOTAL PROJECT COST IS ALMOST SIX-POINT-EIGHT MILLION DOLLARS.
CATGRANT2 OC……..NEW AMENITIES” ;08
THE CITY OF OGDEN WAS AWARDED 274-THOUSAND DOLLARS TO BUILD TWO NEW YOUTH BASEBALL FIELDS EQUIPPED WITH LIGHTING, DUGOUTS, AND SCOREBOARDS.
THE CITY OF WELLMAN WAS AWARDED 73-THOUSAND DOLLARS TO CREATE A PARK TO HONOR VETERANS FROM ALL BRANCHES OF THE MILITARY WITH LARGE GRANITE MONUMENTS.