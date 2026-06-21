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LE MARS AWARDED MILLION DOLLAR GRANT

By
Woody Gottburg
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THE IOWA ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY BOARD APPROVED A COMMUNITY ATTRACTION AND TOURISM OR CAT GRANT FRIDAY FOR LE MARS AND TWO OTHER COMMUNITIES.

KANAN KAPPLEMAN IS THE I-E-D-A SPOKESPERSON;

CATGRANT1 OC……..THIS PROJECT” ;17

KAPPLEMAN SAYS THE TOTAL PROJECT COST IS ALMOST SIX-POINT-EIGHT MILLION DOLLARS.

CATGRANT2 OC……..NEW AMENITIES” ;08

THE CITY OF OGDEN WAS AWARDED 274-THOUSAND DOLLARS TO BUILD TWO NEW YOUTH BASEBALL FIELDS EQUIPPED WITH LIGHTING, DUGOUTS, AND SCOREBOARDS.

THE CITY OF WELLMAN WAS AWARDED 73-THOUSAND DOLLARS TO CREATE A PARK TO HONOR VETERANS FROM ALL BRANCHES OF THE MILITARY WITH LARGE GRANITE MONUMENTS.

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