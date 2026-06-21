KIDS WEARING BIKE HELMETS CAN EARN DQ TREATS FROM POLICE

THIS SUMMER MARKS THE 11TH CONSECUTIVE YEAR OF OPPORTUNITIES UNLIMITED’S PARTNERSHIP WITH THE SIOUX CITY POLICE DEPARTMENT AND SIOUXLAND DAIRY QUEENS THROUGH THE “YOU’VE BEEN TICKETED” PROGRAM AS AN EXTENSION OF O-U’S “GOTTA BRAIN, GETTA HELMET PROGRAM.”
JENNIFER MCCABE OF OPPORTUNITIES UNLIMITED SAYS THE PROGRAM IS DESIGNED TO ENCOURAGE CHILDREN TO WEAR HELMETS WHILE RIDING THEIR BIKES.
DQ3 OC…ICE CREAM TREAT. :11
MCCABE SAYS THE HELMET PROGRAM PROMOTES BRAIN INJURY AWARENESS IN THE SIOUXLAND COMMUNITY, AND THAT IF THEY PREVENT JUST ONE BRAIN INJURY, IT’S BEEN A SUCCESS.
SIOUX CITY POLICE ARE ALSO LOOKING FOR NEW VOLUNTEERS TO ASSIST ON THE BIKE TRAILS.
THE POLICE HAVE MOUNTAIN BIKES AVAILABLE FOR THE VOLUNTEERS TO USE AND EACH VOLUNTEER IS GIVEN A NEW BIKE HELMET.
ANYONE INTERESTED IN BECOMING A BIKE TRAIL VOLUNTEER FOR THE POLICE DEPARTMENT MAY CALL 712-279-6424.
File photo