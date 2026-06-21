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IOWA UNEMPLOYMENT RATE DROPS

By
Woody Gottburg
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IOWA WORKFORCE DEVELOPMENT DIRECTOR BETH TOWNSEND SAYS THE MAY UNEMPLOYMENT RATE DROPPED DOWN SLIGHTLY FROM THE THREE-POINT-THREE PERCENT IN APRIL.

IAJOBS39 OC………….A GOOD SIGN :10

TOWNSEND SAYS JOB GROWTH IS SLOWLY MOVING UP.

IAJOBS40 OC…….SLOW GROWTH :16

SHE SAYS THE STATE HAS ADDED 8,200 JOBS SINCE FEBRUARY.
IOWA’S LABOR FORCE PARTICIPATION RATE WAS DOWN ONE TENTH OF A POINT IN MAY COMPARED TO APRIL.

IAJOBS41 OC……RETIREMENT PLAN. :22

TOWNSEND SAYS THE STATE STILL HAS MORE THAN 57-THOUSAND JOB OPENINGS.

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