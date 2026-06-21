IOWA UNEMPLOYMENT RATE DROPS

IOWA WORKFORCE DEVELOPMENT DIRECTOR BETH TOWNSEND SAYS THE MAY UNEMPLOYMENT RATE DROPPED DOWN SLIGHTLY FROM THE THREE-POINT-THREE PERCENT IN APRIL.
IAJOBS39 OC………….A GOOD SIGN :10
TOWNSEND SAYS JOB GROWTH IS SLOWLY MOVING UP.
IAJOBS40 OC…….SLOW GROWTH :16
SHE SAYS THE STATE HAS ADDED 8,200 JOBS SINCE FEBRUARY.
IOWA’S LABOR FORCE PARTICIPATION RATE WAS DOWN ONE TENTH OF A POINT IN MAY COMPARED TO APRIL.
IAJOBS41 OC……RETIREMENT PLAN. :22
TOWNSEND SAYS THE STATE STILL HAS MORE THAN 57-THOUSAND JOB OPENINGS.
RADIO IOWA