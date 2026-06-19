RICKETTS COMMENTS ON IRAN M-O-U

U.S. SENATOR PETE RICKETTS OF NEBRASKA HAS COMMENTED ON THE SIGNING OF THE U.S.-IRAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING.
HE ISSUED A STATEMENT SAYING “A NATION THAT CHANTS ‘DEATH TO AMERICA’ CAN NEVER BE ALLOWED TO OBTAIN A NUCLEAR WEAPON”.
RICKETTS SAYS HE IS “HOPEFUL THAT THE M-O-U WILL LAY THE FOUNDATION FOR A LASTING DIPLOMATIC SOLUTION.
HE SAYS HE WILL ALSO BE FOLLOWING WHAT ECONOMIC BENEFITS IRAN MAY BE RECEIVING FROM THIS DEAL AND IN WHAT TIME FRAME.
RICKETTS ADDED THAT HE LOOKS FORWARD TO THE ADMINISTRATION PROVIDING MORE DETAILS IN THE DAYS TO COME.”
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