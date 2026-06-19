OFFICER INVOLVED SHOOTING IN RED OAK

THE IOWA D-C-I IS INVESTIGATING THE SHOOTING OF A WOMAN BY RED OAK POLICE OFFICER.
POLICE CHIEF JUSTIN RAMEY SAYS IT STARTED WEDNESDAY EVENING WHEN OFFICERS WERE CALLED OUT ON A WELFARE CHECK.
HE SAYS THEY WERE ATTEMPTING TO TALK TO THE OCCUPANT OF THE HOUSE.
REDOAK1 OC………OF AN OFFICER” :10
RAMEY SAYS THE OFFICER WAS ABLE TO GET TO COVER.
HE SAYS THE WOMAN CONTINUE TO SHOOT AT OFFICERS AND ONE OFFICER RETURNED FIRE.
REDOAK2 OC……..PROVIDE TREATMENT” :09
THE UNDIENTIFIED WOMAN WAS TAKEN TO THE LOCAL HOSPITAL AND LATER TRANSFERED BY HELICOPTER TO OMAHA.
RAMEY SAYS AT LAST REPORT SHE WAS IN STABLE CONDITION.
THE INCIDENT EXTENDED INTO EARLY MORNING THURSDAY, AND HE SAYS THEY ARE VERY FORTUNATE THAT NO OFFICERS WERE INJURED.
REDOAK3 OC……OFFICER SHOT” :05
RAMEY SAYS THE WOMAN MAY HAVE BEEN HAVING SOME SORT OF MENTAL HEALTH ISSUE.
RADIO IOWA