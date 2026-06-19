ICE CREAM DAYS CONTINUES IN LE MARS

THE ICE CREAM DAYS CELEBRATION CONTINUES IN LE MARS.
THE CARNIVAL OPENS AT 3PM TODAY WITH RIDES AND GAMES FOR ALL AGES
TWO NEW EVENTS ARE THE 65-FOOT-LONG WAFFLE CONE WARRIOR COURSE IN THE KNIGHTS OF COLUMBUS HALL PARKING LOT AND ROCK PAINTING.
FRIDAY EVENING’S ICE CREAM BASH CONCERT WILL FEATURE COUNTRY ROCK MUSICIAN TYLER ANTHONY PERFORMING ON THE OLSON CULTURAL EVENTS CENTER STAGE FROM 7-10PM.
THE SCHMIDT BROTHERS WILL BE THE ICE CREAM BASH ENTERTAINMENT SATURDAY EVENING AT 7.
SATURDAY MORNING AT 9:30 THE ANNUAL PARADE DOWN CENTRAL AVENUE TAKES PLACE.
ALSO, AT 2PM SATURDAY, THE JONATHAN MAY FAMILY MAGIC SHOW WILL TAKE PLACE AT THE HEADLINE EVENT SPACE.
JONATHAN MAY HAS A HIGH-ENERGY SHOW BLENDING MIND-BLOWING MAGIC, HILARIOUS COMEDY, AND LOTS OF AUDIENCE PARTICIPATION.