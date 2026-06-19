DOW CITY MAN SENTENCED TO 35 YEARS IN FEDERAL PRISON

A DOW CITY MAN HAS BEEN SENTENCED TO 35 YEARS IN PRISON IN SIOUX CITY FEDERAL COURT AFTER PLEADING GUILTY TO CHILD PORNOGRAPHY RELATED CHARGES.
42-YEAR-OLD BRYCE WHITE WAS SENTENCED THURSDAY ON ONE COUNT OF OF SEXUAL EXPLOITATION OF A CHILD AND ONE COUNT OF RECEIPT OF CHILD PORNOGRAPHY.
PROSECUTORS SAY WHITE COERCED DOZENS OF MINOR FEMALES INTO SENDING HIM DEPICTIONS OF THEMSELVES ENGAGED IN SEXUALLY EXPLICIT CONDUCT BY USING SNAPCHAT TO POSE AS A MINOR AND SOLICIT AND RECEIVE NUDE IMAGES AND VIDEOS OF MINOR FEMALES FROM ACROSS THE UNITED STATES AND OVERSEAS.
LAW ENFORCEMENT TRACED THE SNAPCHAT ACCOUNT TO WHITE’S ELECTRONICS.
THE INVESTIGATION REVEALED WHITE HAD SENT OVER 95,000 MESSAGES TO OVER 1,400 UNIQUE USERS IN OVER A DOZEN STATES.
EVIDENCE SHOWED HE RECEIVED 14 VIDEOS, 180 IMAGES OF CHILD SEXUAL ABUSE MATERIAL, AND OVER 20,000 IMAGES OF CHILD EROTICA.
WHITE REMAINS IN CUSTODY OF THE UNITED STATES MARSHAL UNTIL HE CAN BE TRANSPORTED TO A FEDERAL PRISON.