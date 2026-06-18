PILLEN SEEKS DISASTER FUNDS FOR THURSTON COUNTY

NEBRASKA GOVERNOR JIM PILLEN HAS REQUESTED THAT PRESIDENT DONALD TRUMP ISSUE A MAJOR DISASTER DECLARATION IN THE WAKE OF SEVERE STORMS THAT IMPACTED THE STATE MAY 15 THROUGH 18.
THOSE STORMS RESULTED IN TORNADOES, EXTREME STRAIGHT-LINE WINDS AND FLASH FLOODING ACROSS MULTIPLE COUNTIES INCLUDING THURSTON COUNTY.
IF APPROVED, THE FUNDING WILL ASSIST IN COVERING COSTS RESULTING IN DAMAGE TO PUBLIC INFRASTRUCTURE.
THE REQUEST INCLUDES THURSTON, BUFFALO, FILLMORE, GAGE, HOWARD, JEFFERSON, NEMAHA AND THAYER COUNTIES.
DAMAGE INCLUDED DOWNED POWER POLES AND LINES, AS WELL AS DAMAGE TO SCHOOLS, OTHER BUILDINGS, AND ROADWAYS.
DAMAGE ESTIMATES NOW EXCEED $4.9 MILLION.