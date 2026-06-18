AGAPE FUNDRAISING PROGRAM IS UNDERWAY

AGAPE COMMUNITY SERVICES HAS LAUNCHED A TWO MILLION DOLLAR CAPITAL FUNDRAISING CAMPAIGN THIS WEEK.
THE ORGANIZATION IS CONSTRUCTING A NEW 16,647-SQUARE-FOOT RESIDENTIAL AND OUTPATIENT RECOVERY CENTER IN SIOUX CITY NEAR THE WOODBURY COUNTY LAW ENFORCEMENT CENTER.
SPOKESPERSON RACHELLE RAWSON SAYS IT WILL EXPAND ACCESS TO ADDICTION TREATMENT AND RECOVERY SERVICES FOR LOCAL MEN:
AGAPE1 OC……TREASURE, TALENTS. :12
AGAPE PROVIDES A NINE TO 12 MONTH RESIDENTIAL RECOVERY PROGRAM FOR THOSE MEN TAKING PART:
AGAPE2 OC….GENERATIONS TO COME. :20
THERE IS A FAITH BASED COMPONENT TO AGAPE, BUT IT IS NOT MANDATORY FOR THOSE IN THE RECOVERY PROGRAM TO BE A CHRISTIAN:
AGAPE3 OC……TILL YOU MAKE IT. :14
RAWSON SAYS IF YOU WANT TO HELP CONTRIBUTE TO HELP RAISE THE FINAL TWO MILLION DOLLARS NEEDED FOR THE PROJECT, THERE ARE SEVERAL WAYS TO DO THAT;
AGAPE4 OC…..TO BE FATHERS. :20
YOU MAY ALSO CONTRIBUTE AND FIND MORE INFORMATION AT THE AGAPE COMMUNITY SERVICES WEBSITE OR FACEBOOK PAGE.