8TH GRADERS APPROVED FOR ALL IOWA HIGH SCHOOL SPORTS

THE IOWA BOARD OF EDUCATION APPROVED EMERGENCY RULES THURSDAY FOR THE NEW LAW THAT ALLOWS EIGHTH GRADERS TO PLAY IN ANY HIGH SCHOOL SPORT.
THE BOARD’S ATTORNEY, THOMAS MAYES, SAYS THE RULES CREATE THE POWER TO ALLOW EIGHTH GRADERS TO PLAY, BUT THE DECISION IS STILL UP TO THE SCHOOLS.
8THGR1 OC…….ANY OF THOSE” :13
MAYES SAYS THE EMERGENCY RULE TAKES EFFECT AUGUST 1ST AND ALSO PREVENTS STUDENTS FROM PLAYING ON A JUNIOR HIGH AND HIGH SCHOOL TEAM AT THE SAME TIME.
HE SAYS THE RULES REQUIRE THE ANNUAL PHYSICAL REQUIRED FOR ALL ATHLETES TO CONSIDER THE NATURE OF THE SPORT AND THE STUDENT’S HEALTH AND DEVELOPMENT.
8THGR2 OC………ANNUAL PHYSICALS” :15
CURRENT RULES REQUIRE ATHLETES IN 9TH THROUGH 12TH GRADE TO TAKE AT LEAST FOUR COURSES AND PASS ALL OF THEM. MAYES SAYS THAT WILL NOT APPLY TO EIGHTH GRADERS.
THAT’S CURRENTLY THE STANDARD FOR EIGHT GRADERS WHO ARE ALLOWED TO PLAY SUMMER BASEBALL AND SOFTBALL.
THE BOARD ALSO APPROVED A CHANGE TO THE TRANSFER RULES REQUIRING ATHLETES TO SIT OUT 140 CALENDAR DAYS INSTEAD OF THE CURRENT 90 SCHOOL DAYS.
8THGR3 OC……….TO 140 CALENDAR” :20
THE BOARD OF EDUCATION WILL HOLD A PUBLIC HEARING ON THE EMERGENCY RULES ON AUGUST 11TH AND THEN. VOTE ON PERMANENT RULES AT ITS MEETING IN SEPTEMBER.
RADIO IOWA