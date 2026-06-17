WOODBURY SUPERVISORS TO CONSIDER DATA CENTER MORATORIUM

WOODBURY COUNTY SUPERVISORS WILL CONSIDER IMPOSING A MORATORIUM ON DATA CENTERS IN UNINCORPORATED AREAS OF THE COUNTY UNTIL THEY CAN DRAFT REGULATIONS.
THE ISSUE EMERGED AFTER THE TOWN OF SALIX VOLUNTARILY ANNEXED 900 ACRES OF FARMLAND IN APRIL.
LAST WEEK, MIDAMERICAN ENERGY CONFIRMED THE SITE IS BEING CONSIDERED FOR A DATA CENTER.
AT TUESDAY’S SUPERVISORS MEETING, A FULL CROWD OF RESIDENTS PACKED THE ROOM VOICING A VARIETY OF CONCERNS.
JANET YANAK URGED THE COUNTY BOARD TO PASS THE MORATORIUM, EVEN THOUGH IT DOESN’T HAVE JURISDICTION OVER THE POTENTIAL PROJECT.
DATA4 OC….ONE PERSON :15
OTHER AREA RESIDENTS TOLD THE BOARD THAT THEY WEREN’T NOTIFIED OF THE ANNEXATION, AND SUPERVISOR MARK NELSON RESPONDED:
DATA5 OC….FORWARD :09
SUPERVISORS PLAN TO PUT THE MORATORIUM ON NEXT WEEK’S AGENDA AND ASK THE COUNTY ATTORNEY TO LOOK INTO WHETHER SALIX LEADERS CORRECTLY FOLLOWED STATE LAW.
THE BOARD SUPPORTS A ONE-YEAR MORATORIUM ON DATA CENTERS TO GATHER PUBLIC INPUT ON AN ORDINANCE TO REGULATE THEM.
MEANWHILE, SALIX WOULD STILL NEED TO REZONE THE PROPERTY FOR THE PROJECT TO MOVE FORWARD.
Sheila Brummer IPR