OMAHA MAN AMONG FIVE ARRESTED IN U-F-C WHITE HOUSE TERROR PLOT

AN OMAHA, NEBRASKA MAN IS FACING CHARGES IN CONNECTION WITH AN ALLEGED TERROR PLOT AGAINST SUNDAY NIGHT’S U-F-C EVENT AT THE WHITE HOUSE.
ABRAHAM HERMOSILLO ALVAREZ FACES FEDERAL CHARGES INCLUDING CONSPIRACY TO COMMIT MURDER.
THE FBI SAYS ALVAREZ AND FOUR OTHERS WERE PLANNING TO USE EXPLOSIVE-LADEN DRONES AND SNIPERS AT THE U-F-C FREEDOM 250 EVENT THIS PAST WEEKEND.
SPECIAL AGENT IN CHARGE EUGENE KOWEL OF THE FBI OMAHA FIELD OFFICE SAYS ALVAREZ, FROM HIS HOME IN NEBRASKA, ALLEGEDLY DIRECTED AND RECRUITED OTHERS ACROSS THE COUNTRY TO CONDUCT A HORRIFIC ATTACK AGAINST GOVERNMENT OFFICIALS IN A MASS CASUALTY EVENT.
AUTHORITIES WORKED AROUND THE CLOCK TO LOCATE AND APPREHEND ALVAREZ.
NEBRASKA GOVERNOR JIM PILLEN SAYS THE NEBRASKA STATE PATROL PROVIDED SIGNIFICANT SUPPORT IN THE FBI-LED OPERATION THAT TOOK ALVAREZ INTO CUSTODY.
THE OTHER FOUR SUSPECTS ARRESTED ARE FROM MISSOURI, OHIO AND TWO FROM CALIFORNIA.