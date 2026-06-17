ICE CREAM DAYS ARE UNDERWAY IN LE MARS.
THE SUMMER CELEBRATION BEGAN WEDNESDAY MORNING AT THE WELLS VISITOR CENTER AND ICE CREAM PARLOR WHERE THE FIRST-EVER SCOOPER HERO WAS INTRODUCED TO TAKE THE “FIRST SCOOP” OF ICE CREAM DAYS.
THE SCOOPER HERO WILL BE FEATURED DURING SATURDAY’S PARADE AND AT SEVERAL EVENTS ACROSS TOWN THROUGH THE WEEK.
OTHER OPENING DAY EVENTS IN THE ICE CREAM CAPITOL OF THE WORLD INCLUDE THE TRI-STATE CRUISERS CLASSIC CAR SHOW AT 4PM AT THE OLSON CULTURAL EVENTS CENTER, AND A MUNICIPAL BAND CONCERT IN FOSTER PARK AT 7:30PM.
THE KIWANIS & AKTION CLUB ICE CREAM SPECIAL WILL ALSO TREAT ATTENDEES TO FROZEN TREATS DURING THE CONCERT.
KSCJ file photo