SOUTH DAKOTA REPORTS 1ST WEST NILE CASE OF THE SEASON

STATE OFFICIALS HAVE CONFIRMED THE FIRST CASE OF WEST NILE VIRUS IN SOUTH DAKOTA THIS YEAR.
THE DEPARTMENT OF HEALTH SAYS THEY’VE DETECTED WEST NILE IN MOSQUITO POOLS IN BROWN COUNTY.
THE VIRUS CAN CAUSE FEVER, HEADACHES, RASHES, AND MUSCLES AND JOINT ACHES.
SOUTH DAKOTA HAS REPORTED NEARLY THREE-THOUSAND HUMAN CASES OF WEST NILE AND 58 DEATHS SINCE 2002.
OFFICIALS SAY THE BEST WAY TO PROTECT YOURSELF FROM THE VIRUS IS TO USE BUG SPRAY AND LIMIT OUTDOOR ACTIVITIES BETWEEN DUSK AND DAWN.
File photo