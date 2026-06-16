SC SYMPHONY INTRODUCES NEW EXECUTIVE DIRECTOR

THE SIOUX CITY SYMPHONY INTRODUCED ITS NEW EXECUTIVE DIRECTOR TUESDAY AND ALSO HELD A RIBBON CUTTING FOR THE NEW GILCHRIST MUSIC EDUCATION CENTER,
SAMUEL PAVEL COMES TO SIOUX CITY FROM THE FORT WORTH, TEXAS SYMPHONY ORCHESTRA WHERE HE MOST RECENTLY SERVED AS VICE PRESIDENT OF OPERATIONS:
PAVEL1 OC…..TO DO HERE. :14
RICHARD KUNZ, THE PRESIDENT OF THE SYMPHONY BOARD OF DIRECTORS, SAYS PAVEL CLEARLY STOOD OUT AMONG THE APPLICANTS FOR THE POST:
PAVEL2 OC……..THEIR CHARACTER. :24
PAVEL JOINS THE SYMPHONY AS IT PREPARES TO ENTER ITS 111TH SEASON AMID GROWING ARTISTIC MOMENTUM, AND THE CONTINUED DEVELOPMENT OF THE GILCHRIST MUSIC EDUCATION CENTER.
MUSIC DIRECTOR RYAN HASKINS SAYS THE GILCHRIST MUSIC CENTER WILL BE AN EPICENTER OF MUSIC EDUCATION FOR THE REGION:
PAVEL3 OC…..THEIR GROWTH MATTERS. :19
HASKINS SAYS THE SYMPHONY MUSICIANS ARE INVOLVED IN TRAINING THE YOUNG STUDENTS WHO MAY ONE DAY JOIN THE SYMPHONY
PAVEL4 OC…THE SPACE. :14
THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE HELD A RIBBON-CUTTING CEREMONY TO CELEBRATE THE FACILITY.