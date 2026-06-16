SANFORD CENTER TO CELEBRATE 75TH BIRTHDAY & JUNETEENTH

SIOUX CITY’S SANFORD CENTER IS CELEBRATING ITS 75TH ANNIVERSARY THIS WEEK.
EXECUTIVE DIRECTOR FITZ GRANT SAYS WHILE THE ACTUAL 75TH ANNIVERSARY IS WEDNESDAY, THE CENTER WILL HOLD ACTIVITIES THIS FRIDAY AS PART OF THE JUNETEENTH CELEBRATION:
FITZ3 OC……MAKE NEW RELATIONSHIPS. :20
GRANT SAYS FRIDAY’S EVENTS BEGIN AT 5PM AND FOOD WILL BE SERVED:
FITZ4 OC…AS WE SAY. :08
JUNETEENTH IS A FEDERAL HOLIDAY WHICH COMMEMORATES THE EMANCIPATION OF ENSLAVED PEOPLE IN THE UNITED STATES.
THE SANFORD CENTER HAS ALWAYS BEEN LOCATED ON GENEVA STREET SERVING RESIDENTS ON THE WESTSIDE OF SIOUX CITY FOR 75 YEARS:
FITZ5 OC…..IN THE SUMMER. :16
GRANT SAYS THE SANFORD CENTER CONTINUES TO OFFER MANY EDUCATION PROGRAMS FOR CHILDREN:
FITZ6 OC…..COMMUNITY SCHOOL DISTRICT. :18
FITZ GRANT HAS WORKED AT THE SANFORD CENTER FOR OVER 32 YEARS.
HE WAS HIRED BY FORMER DIRECTOR GEORGE BOYKIN TO WORK IN THEIR GANG OUTREACH PROGRAM IN THE EARLY 90’S, AND THEN WAS SELECTED TO REPLACE BOYKIN AS EXECUTIVE DIRECTOR WHEN BOYKIN RETIRED TEN YEARS AGO.