NEBRASKA MAY TRAFFIC FATALS DOWN FROM 2025

THE NEBRASKA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION.SAYS DURING THE MONTH OF MAY, FIFTEEN PEOPLE WERE KILLED IN TRAFFIC CRASHES ON NEBRASKA ROADWAYS IN FOURTEEN CRASHES.
EIGHT OF THE ELEVEN VEHICLE OCCUPANTS KILLED WERE NOT USING SEATBELTS.
THREE OF THE FATALITIES WERE MOTORCYCLISTS. ONE WAS A PEDESTRIAN AND ONE OF THE FATALITIES WAS DRIVING A GOLF CART.
ONE OF THE FATALITY CRASHES INVOLVED A TRAIN.
THIRTEEN OF THE FATALITIES WERE IN RURAL LOCATIONS.
THERE WERE FOUR FATALITIES ON THE INTERSTATE, SIX ON OTHER HIGHWAYS, AND FIVE ON LOCAL ROADS.
THERE WERE 17 FATALITIES REPORTED LAST MAY IN 2025.